Националист Дацик после отбытия срока наказания вышел на свободу в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 февраля. /ТАСС/. Националист Вячеслав Дацик, осужденный по делу о нападении на публичный дом, вышел на свободу в Санкт-Петербурге, передает корреспондент ТАСС.

Выйдя из изолятора "Кресты-2" в Колпино, Дацик поздоровался с присутствующими и направился к встречающему его лимузину.

Ранее ТАСС сообщал, что Санкт-Петербургский городской суд изменил приговор националисту, освободив его от наказания по двум из трех инкриминируемых статей УК РФ (ч. 1 ст. 139 ("Нарушение неприкосновенности жилища"), п. "а" ч. 2 ст. 116 ("Побои"), п. "а" ч. 1 ст. 213 ("Хулиганство"). Суд апелляционной инстанции прекратил уголовное преследование Дацика по ст. 139 и 116 УК РФ за истечением сроков давности.

Дацик в марте 2018 года был приговорен к 3,5 годам колонии строгого режима за нападение на подпольный публичный дом в мае 2016 года. С мая 2016 года он находился под арестом.

Первый раз Дацика, известного по участию в боях без правил под псевдонимом Рыжий Тарзан, задержали в 2007 году при расследовании серии разбойных нападений на салоны сотовой связи. Суд, признав его невменяемым, назначил лечение в психиатрической больнице Петербурга, откуда он сбежал в Норвегию, где с оружием сдался властям королевства и попросил политического убежища. В декабре того же года окружной суд Осло приговорил россиянина к восьми месяцам лишения свободы за незаконное хранение оружия, в марте 2011 года Дацика экстрадировали в Россию.

После передачи на российско-финской границе Дацика арестовали в рамках расследования разбойного нападения на салон сотовой связи, которое он совершил после побега из больницы. В декабре 2012 года Невский районный суд Петербурга приговорил его к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима, он освободился весной 2016 года.