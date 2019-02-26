На Кубани возбудили дело о мошенничестве в сфере строительства на 17 млн рублей

КРАСНОДАР, 26 февраля. /ТАСС/. Уголовно дело возбуждено в Краснодарском крае по факту хищения 17 млн рублей при демонтаже склада, используемого при строительстве олимпийских объектов с декабря 2013 года по октябрь 2014-го. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе краевого УФСБ.

Установлено, что между ОАО "Российские железные дороги" и обществом с ограниченной ответственностью в 2013 году был заключен договор о демонтаже автоматизированного склада грузового двора, который использовался при строительстве олимпийских объектов. Злоумышленники внесли в акты выполненных работ ложные сведения, были сформированы платежные поручения более чем на 40 млн рублей. Однако подрядчик не выполнил работы с учетом НДС на сумму более 17 млн рублей.

"По данному факту следственным отделом УТ МВД России по ЮФО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 7 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество")", - говорится в сообщении.