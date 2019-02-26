СК завел уголовное дело после ЧП с бизнес-джетом в аэропорту Шереметьево

"Следственными органами ММСУТ СК России по факту выкатывания воздушного судна за пределы взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту Шереметьево возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта")", - сказал Марковец.

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Следователи СК возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна после выката за пределы взлетно-посадочной полосы бизнес-джета в аэропорту Шереметьево. Об этом ТАСС сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Лариса Марковец.

По ее словам, в результате инцидента лайнер Gulfstream получил существенные повреждения. На месте работают следователи, устанавливаются причины происшествия. "В ходе расследования уголовного дела будет тщательно проверено техническое состояние воздушного судна и взлетно-посадочной полосы, а также дана оценка действиям экипажа и наземных служб", - отметила представитель ММСУТ.

Представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) Екатерина Короткова сообщила ТАСС, что по факту инцидента начата прокурорская проверка. По предварительным данным, в 12:40 мск 26 февраля воздушное судно авиакомпании Jet Air Group, выполнявшее посадку частного рейса по маршруту Баку - Москва, выкатилось носовой стойкой за пределы взлетно-посадочной полосы на 50 метров. На борту бизнес-джета находились три пассажира и три члена экипажа. Все они эвакуированы, пострадавших нет.

Ранее источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что при посадке у частного самолета надломилась стойка шасси.