СК завел уголовное дело после ЧП с бизнес-джетом в аэропорту Шереметьево

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Следователи СК возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна после выката за пределы взлетно-посадочной полосы бизнес-джета в аэропорту Шереметьево. Об этом ТАСС сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Лариса Марковец.
"Следственными органами ММСУТ СК России по факту выкатывания воздушного судна за пределы взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту Шереметьево возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта")", - сказал Марковец.
По ее словам, в результате инцидента лайнер Gulfstream получил существенные повреждения. На месте работают следователи, устанавливаются причины происшествия. "В ходе расследования уголовного дела будет тщательно проверено техническое состояние воздушного судна и взлетно-посадочной полосы, а также дана оценка действиям экипажа и наземных служб", - отметила представитель ММСУТ.
Представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) Екатерина Короткова сообщила ТАСС, что по факту инцидента начата прокурорская проверка. По предварительным данным, в 12:40 мск 26 февраля воздушное судно авиакомпании Jet Air Group, выполнявшее посадку частного рейса по маршруту Баку - Москва, выкатилось носовой стойкой за пределы взлетно-посадочной полосы на 50 метров. На борту бизнес-джета находились три пассажира и три члена экипажа. Все они эвакуированы, пострадавших нет.
Ранее источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что при посадке у частного самолета надломилась стойка шасси.