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Пенсионерка погибла от падения наледи с крыши дома в Саратове

Ранее в городе произошел похожий случай: 77-летний мужчина умер из-за падения глыбы льда по пути в больницу

САРАТОВ, 26 февраля. /ТАСС/. Женщина погибла во вторник в результате падения наледи с крыши жилого дома в Саратове, сообщили ТАСС в пресс-службе областного следственного управления СК РФ.

"Во вторник во Фрунзенском районе произошел сход наледи крыши жилого дома, в результате чего погибла женщина пожилого возраста", - сказала собеседница агентства. Она уточнила, что все обстоятельства ЧП в настоящий момент устанавливаются, на месте работают следователи, ведомство начало проверку.

За последнее время в Саратовской области произошло несколько происшествий и инцидентов, связанных с падением льда и выпавшего снега. Так, 18 февраля глыба снега обрушилась с крыши здания в Саратове на пешеходов, в результате травмы получили две женщины. А днем 14 февраля в Энгельсе с балкона, расположенного на четвертом этаже дома № 37 по улице Горького, упала глыба льда на 77-летнего мужчину. Соседи, стоявшие рядом с ним, вызвали скорую помощь, однако по пути в больницу мужчина скончался.

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РоссияСаратовская область
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