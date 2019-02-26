СМИ: за нелегальную работу из Таиланда депортируют 11 россиян

БАНГКОК, 26 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере 15 иностранцев, в том числе 11 россиян, были задержаны за незаконную трудовую деятельность в одном из магазинов таиландского курортного города Пхукет. Как сообщило во вторник издание Phuket News, в ближайшее время их ожидает депортация на родину.

Полиция провела операцию по задержанию иностранцев после поступившей жалобы на торговую точку, где незаконно работали 15 человек. Среди нарушивших закон россиян были 10 женщин в возрасте 26 до 56 лет и один 37-летний мужчина.

Вместе с тем, полиция задержала гражданок Молдавии и Киргизии, а также двух украинок.

Все 15 человек были доставлены в полицейский участок на Пхукете, где им были предъявлены обвинения в нелегальной работе. В полиции подчеркнули, что все задержанные признали свою вину.

"Пока готовится их депортация, а имена задержанных вносятся в черный список, сами они содержатся под стражей", - добавили правоохранители.