Семь человек, включая двоих детей, пострадали в ДТП с машиной скорой помощи в Краснодаре

КРАСНОДАР, 27 февраля. /ТАСС/. Семь человек, включая детей в возрасте 11 месяцев и 2,5 года, доставлены в больницу после столкновения машины скорой помощи с иномаркой в Краснодаре. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"На пересечении улиц Дзержинского и Стахановской [в Краснодаре] произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля марки Volkswagen и служебным автомобилем скорой помощи. По предварительным данным, с места аварии в больницу доставлены семь человек, пять из автомобиля скорой помощи - трое медиков и женщина с 11-месячным ребенком, а также двое из иномарки - женщина с ребенком в возрасте 2,5 года", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что машина скорой помощи двигалась с включенными проблесковыми маячками, после столкновения она перевернулась. Полиция проводит проверку по факту случившегося. Устанавливается степень тяжести травм, которые получили пострадавшие.