СМИ: число пожара на вокзале в Каире возросло до 28

Как заявили в министерстве транспорта Египта, утром тепловоз вышел из депо и на большой скорости столкнулся с платформой, остановившись только от удара с отбойником перрона.

Минздрав Египта на данный момент подтверждает гибель 20 человек. По предварительным данным консульского отдела посольства РФ в Египте, россиян среди погибших и пострадавших нет.

КАИР, 27 февраля. /ТАСС/. Более 50 человек пострадали и 28 погибли в результате пожара на центральном железнодорожном вокзале Каира в среду. Состояние многих раненых - очень тяжелое. Такие данные приводит издание Al-Watan со ссылкой на представителей больниц.

Прогремел взрыв дизельных баков локомотива, вспыхнул сильный пожар, который сразу охватил одно из строений вокзального комплекса Рамзес и вагоны стоявшего на соседней платформе пассажирского поезда, прибывшего из Александрии. Позже огонь перекинулся и внутрь вокзала. Как отмечают источники в ведомстве, причиной инцидента мог стать неправильный ремонт и обслуживание тепловоза.

Местные СМИ приводят противоречивые сведения о причинах аварии. Так, по информации издания Al Shorouk, тепловоз следовал без машиниста: он тронулся с места из ремонтного депо, расположенного в пяти километрах, и, разогнавшись, на полной скорости влетел на станцию. Следователи, отмечает газета, уже допрашивают машиниста, пытаясь установить, почему он оставил заведенную машину без контроля. Другие СМИ утверждают, что машинист и его помощник были внутри локомотива и пытались остановить его перед столкновением, сейчас они числятся среди погибших.

На месте происшествия находится премьер-министр страны Мустафа Мадбули, а также главы ряд ведомств, включая минтранспорта. Начато расследование обстоятельств происшествия в центре египетской столицы. В районе железнодорожного узла Рамзес усилены меры безопасности, все подступы к вокзалу перекрыты. Движение поездов был ненадолго приостановлено, но сейчас все составы следуют по расписанию.

За ситуацией следит президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, который потребовал от премьер-министра отчитаться о первых результатах расследования.

Ситуация на железнодорожном транспорте Египта

Из-за неудовлетворительного состояния египетских железных дорог, изношенности подвижного состава, устарелых и требующих замены систем контроля за движением поездов, а также нередко человеческого фактора аварии на железнодорожном транспорте происходят практически каждую неделю, однако в большинстве случаев они обходятся без жертв и пострадавших. Но случаются и крупные происшествия.

Так, 11 августа 2017 года направлявшийся из Каира в Александрию пассажирский состав на полном ходу врезался в окрестностях северной столицы в стоявший на путях поезд из Порт-Саида. В результате тепловоз и пять вагонов сошли с рельсов. Погибли 43 человека, 236 человек пострадали. В прошлом году прокуратура постановила отдать под суд четырех человек по обвинению в халатности.

Самая масштабная трагедия на железной дороге в Египте случилась в феврале 2002 года. В результате пожара в поезде, следовавшем из Каира в Луксор, погибли 315 человек. Причиной возгорания стал взрыв газового баллона в вагоне-ресторане.