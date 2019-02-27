Бывшего полицейского, застрелившего мужчину в Забайкалье, взяли под стражу

ЧИТА, 27 февраля. /ТАСС/. Бывший сотрудник полиции, застреливший мужчину в поселке Кокуй Забайкальского края, взят под стражу. Об этом в среду журналистам сообщил пресс-секретарь регионального следственного управления СК РФ Егор Марков.

Ранее пресс-служба регионального УМВД сообщила, что сотрудник полиции вечером 24 февраля застрелил мужчину во время бытового конфликта между женщиной и ее сожителем. Полицейского задержали, было возбуждено уголовного дела по статье "Убийство".

"В среду по ходатайству следствия перед судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказал Марков. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю, за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел, обвиняемый уволен по отрицательным основаниям.

Следователи считают, что обвиняемый из личной неприязни застрелил потерпевшего, который угрозы для него не представлял. После убийства полицейский инсценировал обстановку, якобы свидетельствующую о том, что применил оружие для самообороны. "К телу убитого был подброшен нож, а знакомый сотрудник полиции по просьбе старшего лейтенанта нанес обвиняемому видимые телесные повреждения, которые тот выдал за полученные от потерпевшего", - добавил пресс-секретарь.

Марков подчеркнул, что, по данным следствия, обстоятельства совершения преступления не связаны со служебной деятельностью полицейского. Расследование продолжается, оно поручено следователям первого отдела по особо важным делам регионального СУ СК РФ.