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Три человека погибли при столкновении грузовика и микроавтобуса в Ленобласти

Еще один человек пострадал

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 февраля. /ТАСС/. Столкновение грузовика и микроавтобуса произошло на федеральной трассе "Кола". В результате три человека погибли, еще один получил травмы, сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"По предварительной информации, в Волховском районе Ленобласти на 112-м километре автодороги "Кола" произошло столкновение двух транспортных средств, двигавшихся во встречном направлении: Volkswagen Transporter и MAN. В результате ДТП в Volkswagen водитель и два пассажира скончались от полученных травм, водитель MAN получил травмы средней степени тяжести", - говорится в сообщении.

По факту случившегося проводится проверка. Личности погибших и пострадавшего устанавливаются.

Трасса "Кола" является автодорогой федерального значения. Она связывает Санкт-Петербург с Петрозаводском, Мурманском и границей с Норвегией.

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