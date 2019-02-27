СК просит арестовать двух задержанных по делу Арашуковых

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Следствие просит суд арестовать двух задержанных во вторник фигурантов уголовного дела о хищении газа на сумму не менее 30 млрд рублей, основным фигурантом которого является Рауль Арашуков. Об этом ТАСС сообщила представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Что известно об уголовном деле в отношении сенатора Рауфа Арашукова и его отца

"Следствие ходатайствует перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении заместителя генерального директора АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Замира Борсова и и.о. директора филиала ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" в Минераловодском районе Ирины Валешной", - сообщила Петренко.

Как сообщили ТАСС в Басманном суде Москвы, рассмотрение ходатайства об аресте начнется в ближайшее время. "Подозреваемые уже доставлены в суд", - сообщили в суде.

По данным следствия, Борсов и Валешная давали указания директорам филиалов АО "Газпром газораспределение Ставрополь" и метеорологам ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" получать наличные денежные средства от представителей промышленных и других предприятий, потребляющих природный газ, который поставлялся в обход приборов учета газа. При этом указания о конкретных потребителях газа поступали Борсову от Рауля Арашукова с 2015 года. Валешной же давал такие указания директор филиала ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" Гузер Хашукаев. "Противоправные действия она совершала с 2016 года по январь 2019 года", - сказала представитель СК.

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Накануне в рамках этого же уголовного дела в 22 населенных пунктах Ставрополья, Карачаево-Черкесской Республики и Дагестана прошли свыше 70 обысков у подозреваемых и на предприятиях - потребителях природного газа. Следствием выявляются факты незаконных врезок в трубопроводы, поставок газа в обход приборов учета.

Кроме того, были проведены обыски по местам жительства и в рабочих кабинетах сотрудников правоохранительных органов, которые проверяются на наличие возможных коррупционных связей с фигурантами дела Арашуковых.