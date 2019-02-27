СК просит арестовать двух задержанных по делу Арашуковых

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Следствие просит суд арестовать двух задержанных во вторник фигурантов уголовного дела о хищении газа на сумму не менее 30 млрд рублей, основным фигурантом которого является Рауль Арашуков. Об этом ТАСС сообщила представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
"Следствие ходатайствует перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении заместителя генерального директора АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Замира Борсова и и.о. директора филиала ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" в Минераловодском районе Ирины Валешной", - сообщила Петренко.
Как сообщили ТАСС в Басманном суде Москвы, рассмотрение ходатайства об аресте начнется в ближайшее время. "Подозреваемые уже доставлены в суд", - сообщили в суде.
По данным следствия, Борсов и Валешная давали указания директорам филиалов АО "Газпром газораспределение Ставрополь" и метеорологам ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" получать наличные денежные средства от представителей промышленных и других предприятий, потребляющих природный газ, который поставлялся в обход приборов учета газа. При этом указания о конкретных потребителях газа поступали Борсову от Рауля Арашукова с 2015 года. Валешной же давал такие указания директор филиала ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" Гузер Хашукаев. "Противоправные действия она совершала с 2016 года по январь 2019 года", - сказала представитель СК.
Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Накануне в рамках этого же уголовного дела в 22 населенных пунктах Ставрополья, Карачаево-Черкесской Республики и Дагестана прошли свыше 70 обысков у подозреваемых и на предприятиях - потребителях природного газа. Следствием выявляются факты незаконных врезок в трубопроводы, поставок газа в обход приборов учета.
Кроме того, были проведены обыски по местам жительства и в рабочих кабинетах сотрудников правоохранительных органов, которые проверяются на наличие возможных коррупционных связей с фигурантами дела Арашуковых.