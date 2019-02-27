Комиссия МАК выясняет причины ЧП с бизнес-джетом в Шереметьеве

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию причин выката бизнес-джета за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщается на сайте МАК.

"Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", - сообщили в комитете.

26 февраля в аэропорту Шереметьево воздушное судно авиакомпании Jet Air Group, выполнявшее рейс Баку - Москва, при посадке выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту бизнес-джета находились три пассажира и три члена экипажа, в результате инцидента никто не пострадал. Представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерина Короткова сообщала ТАСС, что по факту инцидента начата прокурорская проверка.

Как сообщала ТАСС представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Лариса Марковец, воздушное судно получило существенные повреждения. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта"). В ходе расследования уголовного дела, отмечала Марковец, будет тщательно проверено техническое состояние воздушного судна и взлетно-посадочной полосы, а также дана оценка действиям экипажа и наземных служб.

Ранее источник ТАСС в экстренных службах сообщал, что при посадке у частного самолета надломилась стойка шасси.