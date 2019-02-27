Три человека погибли в ДТП на трассе Москва - Касимов

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Три человека погибли и один пострадал в результате автоаварии, произошедшей на трассе Москва - Касимов в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

"Автоавария произошла на 118-м км трассы Москва - Касимов. Столкнулись грузовая фура и легковой автомобиль KIA. В результате погибли три человека, в том числе ребенок. Один человек пострадал", - сказали в полиции.

Там добавили, что на месте происшествия работают инспекторы ДПС, начата доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.