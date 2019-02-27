В Великом Новгороде пациент избил бригаду приехавшей к нему на вызов скорой

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 27 февраля. /ТАСС/. Новгородская бригада скорой помощи пострадала в среду от нападения пациента, в результате которого врач, санитар и водитель получили травмы. Следственные органы начали проверку по факту происшествия, сообщила пресс-служба правительства Новгородской области.

"Сотрудники новгородской станции скорой медицинской помощи пострадали от рук пациента, которому они оказали помощь. Врач бригады, приехавшей на вызов, получил черепно-мозговую травму и перелом костей носа, у санитара - перелом руки. Водитель также травмирован - у него ушиб грудной клетки", - говорится в распространенном сообщении. Как уточнили ТАСС в пресс-службе, бригада скорой помощи была вызвана на улицу, а не на дом к пациенту.

После происшествия госпитализация медикам не понадобилась. По данным пресс-службы, врачи обратились с заявлением в полицию, региональное управление СК РФ начало доследственную проверку.