В Волгограде легковушка столкнулась с грузовиком

ВОЛГОГРАД, 28 февраля. /ТАСС/. Водитель "Волги" и его пассажирка погибли в четверг утром в Волгограде при столкновении с грузовиком, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

"По предварительной информации, в 08:50 (07:50 мск) 28-летний водитель, управляя автомашиной "ГАЗ-31029", следуя по улице Менделеева, на спуске не справился с управлением, допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем Iveco с полуприцепом", - рассказал представитель областного главка МВД.

Он уточнил, что в результате ДТП водитель легкового автомобиля и его 27-летняя пассажирка от полученных травм скончались на месте. По факту ДТП проводится проверка, на месте работает следственно-оперативная группа районного отдела полиции, экипажи городской ГАИ.