СК завершил расследование убийства мэра Сергиева Посада в 2011 году

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела об убийстве мэра Сергиева Посада Евгения Душко. Как сообщила ТАСС официальный представитель СК Светлана Петренко, перед судом предстанут девять участников банды, совершавших преступления с конца 90-х годов.

"Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России завершено расследование по уголовному делу в отношении Константина Пискарева, известного по прозвищу Костя Большой, возглавлявшего банду, и ее членов - Сергея Александрова, Сергея Барабашкина, Юрия Бережнова, Александра Замятина, Дамира Капкова, Андрея Столярова, Дмитрия и Николая Юровых", - сказала представитель СК. Им предъявлены обвинения по статьям о бандитизме, покушении на убийства, а также в убийстве, похищении человека, незаконном обороте оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

"В период с 1996 по 1999 год Константин Пискарев создал банду для совершения убийств. Первые преступления были совершены еще в конце 1990-х годов, однако установить причастных к ним лиц тогда не удалось. Выйти на след этой банды следователям совместно с сотрудниками ГУУР МВД России и ФСБ России удалось в 2016 году в процессе работы по раскрытию убийства главы Сергиева Посада Евгения Душко", - отметила Петренко. В итоге порядка 20 уголовных дел были соединены в одно производство: по данным СК, участниками банды на территории Москвы, Московской области и других регионов России был убит 21 человек.

По данным следствия, в 2011 году между Пискаревым и Душко возник конфликт, связанный со служебной деятельностью главы городского поселения Сергиев Посад, в результате которого коммерческие интересы лидера банды могли пострадать, и он решил устранить неугодного чиновника. По указанию главаря преступной группировки один из ее участников Сергей Безруков собрал информацию о рабочем графике, маршрутах передвижения, автомобиле, месте проживания жертвы. Утром 22 августа 2011 года обвиняемые на автомобиле, которым управлял Безруков, прибыли к месту жительства Душко в Сергиевом Посаде. Дождавшись, когда мэр выйдет из дома и сядет в автомобиль, Пискарев подошел к нему и произвел не менее семи выстрелов из пистолета.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в отношении девяти фигурантов направлено в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения", - отметила Петренко. Кроме того, Безруков и Дмитрий Мишин продолжают знакомиться с материалами выделенных в отношении них уголовных дел. Еще один предполагаемый участник банды объявлен в международный розыск, двое других соучастников ранее были осуждены к длительным срокам лишения свободы.