СК возбудил дело на экс-главу саратовского Росприроднадзора, подозреваемого во взятке

САРАТОВ, 28 февраля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего руководителя Росприроднадзора Саратовской области, который подозревается в получении взятки. Об этом сообщает в четверг пресс-служба следственного управления СК РФ региона.

"В отношении бывшего руководителя управления Федерального службы по надзору в сфере природопользования по Саратовской области (Росприроднадзора) возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ ("Получение должностным лицом взятки в значительном размере")", - говорится в сообщении, распространенном ведомством.

По версии следствия, в апреле-мае прошлого года глава Росприроднадзора получил от представителя "ННК "Саратовнефтегаздобыча" взятку - это были две пополняемые топливные карты. За это руководитель управления обещал компании общее покровительство и попустительство.

"В период с мая по август 2018 года подозреваемый неоднократно использовал неправомерно полученные им топливные карты, осуществляя заправку бензином в личных целях. Злоумышленника выявили сотрудники УФСБ", - уточняет пресс-служба. Отмечается, что подозреваемый уже признал свою вину.