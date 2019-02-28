Источник: в Доме офицеров Западного военного округа в Петербурге проводится обыск

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 февраля. /ТАСС/. Следственные действия проходят в Доме офицеров Западного военного округа, расположенном в центре Санкт-Петербурга. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах региона.

"Следователи проводят следственные действия в Доме офицеров по деятельности руководителя учреждения", - сообщил собеседник агентства.

Дом офицеров расположен в центре Санкт-Петербурга. В нем регулярно проходят военные советы, встречи офицеров ЗВО, концерты для ветеранов. Также там расположен музей войск ЗВО и библиотека.