Суд оштрафовал депутата горсовета Петрозаводска за присвоение средств

ПЕТРОЗАВОДСК, 28 февраля. /ТАСС/. Петрозаводский городской суд оштрафовал на 200 тыс. рублей депутата местного горсовета, бывшего начальника консультационно-диагностического центра Больницы скорой медицинской помощи Игоря Комарова за присвоение 298 тыс. рублей клиентов учреждения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Подсудимый признан виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 160 УК РФ ("Присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере"). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей", - сказал собеседник агентства.

По его словам, гособвинение требовало для Комарова два года условно со штрафом 8 тыс. рублей. По данным карельской прокуратуры, как установлено в суде, с 2013 по 2018 год подсудимый неоднократно давал указания подчиненным передавать ему деньги, поступавшие в кассу центра за проведение медицинских комиссий. Присвоенными деньгами он распоряжался по своему усмотрению.

"Общий размер причиненного преступлением ущерба оставляет более 298,3 тыс. рублей. Ущерб обвиняемый полностью возместил в ходе предварительного следствия по делу", - отмечается в сообщении прокуратуры.

Игорь Комаров с осени 2016 года является депутатом Петрозаводского городского совета 28-го созыва. Он состоит во фракции партии "Единая Россия".