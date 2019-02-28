В ХМАО трактор провалился под лед

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 февраля. /ТАСС/. Трактор провалился под лед на месторождении в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ХМАО-Югра). Как сообщили ТАСС в информационно-аналитическом отделе "Центроспас-Югория", водитель погиб, а его тело спасатели не могут найти из-за большой глубины.

"Спасатели учреждения "Центроспас-Югория" выехали на одно из месторождений в Сургутский район, где при работах трактор провалился под лед и затонул вместе с водителем. Мужчина погиб. Его тело до сих пор не найдено, поскольку поиски осложняются большой глубиной", - сказал собеседник агентства.

По его словам, инцидент произошел 27 февраля.

Ранее сообщалось, что аналогичный случай произошел в Нефтеюганском районе ХМАО, где под лед на озере Черное провалился экскаватор, а 54-летний водитель погиб.