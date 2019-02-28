В Ярославле БТР Росгвардии задел машину ДПС

ЯРОСЛАВЛЬ, 28 февраля. /ТАСС/. Бронетранспортер Росгвардии при плановом перемещении техники по территории города Ярославля задел стоявшую на обочине машину ДПС во Фрунзенском районе города. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

"Бронетранспортер задел стоявшую машину ДПС. Никто не пострадал", - сказала собеседница агентства.

ДТП произошло в четверг утром на улице Мельничной во Фрунзенском районе Ярославля, недалеко от центра города.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе управления Росгвардии по Ярославской области, бронетранспортер принадлежит ведомству. "Это был наш бронетранспортер. Техника передвигалась по городу планово. На улице Мельничной очень узкий участок дороги, транспорт не смог разъехаться", - пояснили в пресс-службе.

В управлении не уточнили, куда именно перемещали технику.