СК проводит проверку по факту крушения легкомоторного самолета в Подмосковье

"На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Начата доследственная проверка", - сказала она.

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Следователи начали проверку по факту гибели двух человек при крушении легкомоторного самолета в Коломенском городском округе Подмосковья. Об этом ТАСС сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Лариса Марковец.

После крушения легкомоторного самолета в подмосковной Коломне возбуждено уголовное дело. Самолет «Охотник С72» рухнул на территории дачного общества «Подлипки-3» сегодня около 14.00. В разрушенном доме никого не оказалось. Находившиеся на борту самолета пилот и пассажир погибли pic.twitter.com/SYxbLKe4XV

Прокуратура также устанавливает причины падения самолета. Как сообщила ТАСС представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) Екатерина Короткова. "Причины и обстоятельства крушения устанавливаются, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сказала Короткова.

В четверг в районе садового товарищества "Отдых" при крушении легкомоторного самолета погибли два человека, находившихся на борту. Самолет задел при падении дачный дом и рухнул на участок. В доме в этом момент никого не было, на земле никто не пострадал.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе подмосковного главка МЧС, спортивный самолет вылетел из расположенного неподалеку частного аэродрома Северка.