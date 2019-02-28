Украинское издание "Страна" заявило о кибератаке и связало ее с действиями СБУ

КИЕВ, 28 февраля. /ТАСС/. Украинское издание "Страна" сообщило, что по заказу Службы безопасности Украины (СБУ) на их интернет-ресурс организована масштабная кибератака. Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте в четверг, это связано с целью помешать публикациям материалов о подкупе избирателей штабом Петра Порошенко.

"Уже второй день сайт "Страны" находится под мощнейшей DoS-атакой. Из-за этого материалы выходят с перебоями. <...> По информации наших источников в IT-кругах столицы, исполнителем акции стала одна из частных структур, которая занимается кибератаками. А заказчиком выступила СБУ", - сказано в сообщении.

По данным издания, после того как глава МВД Украины Арсен Аваков подтвердил подлинность подкупа избирателей за государственный счет штабом действующего президента, тема получила широкий резонанс как на Украине, так и за ее пределами. Поэтому спецслужбы теперь кибератаками пытаются ее "закрыть".

Политолог, директор Киевского института политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский накануне назвал издание "Страна" "чуть ли не единственным независимым СМИ на Украине".

Аваков в интервью изданию "Зеркало недели", опубликованном 23 февраля, заявил, что зампредседатель фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Березенко фигурирует в уголовных делах о подкупе избирателей. Эти дела, по словам министра, возбуждены на основании обращений других кандидатов в президенты, среди которых есть и лидер партии "Батькивщина" и кандидат в президенты Юлия Тимошенко.

Очередные выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года. Центризбирком зарегистрировал 44 кандидата. Ряд политических деятелей и украинских экспертов уже назвали нынешнюю избирательную кампанию самой грязной за всю историю независимости страны.