Пострадавшие при сходе лавины в районе курорта Архыз не регистрировались в МЧС

ТАСС, 28 февраля. Пострадавшие в результате схода лавины в районе курорта Архыз в Карачаево-Черкесии не регистрировались в МЧС, сообщил в четверг глава республики Рашид Темрезов в своем аккаунте в Instagram.

"Горнолыжники - любители хелиски (вид горнолыжного спорта, фрирайд) приземлились на склон горы на вертолете. Они не зарегистрировалась в региональном МЧС и никому не сообщили о своем маршруте по необорудованным трассам", - отметил Темрезов.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе АО "Курорты Северного Кавказа", лавина сошла за территорией курорта Архыз.

"Это произошло вне территории курорта Архыз, вне оборудованных трасс, где в горах всегда есть риск схода лавин. Это случилось дальше, там есть ущелье Дукка в пяти-шести километрах. <…> У нас на курорте катание все-таки безопасно, и южный склон, и те объекты, которые севернее, - там нет риска схода лавин", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, в районе хребта Дукка в Карачаево-Черкесии в четверг днем произошел сход снежной лавины. По данным ГУ МЧС по региону, семь человек оказались в зоне схода лавины. Как стало известно позднее, один человек погиб, шестеро пострадали. Спасательные работы на данный момент завершены.