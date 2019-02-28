Подросток зажег файер во время заседания в Басманном суде Москвы

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Несовершеннолетний зажег файер в здании Басманного суда Москвы в момент судебного заседания о продлении ареста участникам движения "Черный блок" по делу об экстремизме. Об этом передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Первый этаж здания суда заполнился едким дымом.

"Молодого человека увели приставы. Файер продолжал гореть, потом пристав унес его", - рассказал ТАСС один из мужчин, пришедших в суд поддержать лидера националистического движения "Черный блок" Владимира Ратникова. Он добавил, что по его данным, зажегшей файер молодой человек - несовершеннолетний, ему 15 лет.

Лидер националистического движения "Черный блок" Владимир Ратников (Комарницкий) обвиняется в экстремизме. По версии следствия, не позднее 25 июля 2015 года он организовал движение "Черный блок". Ратников призывал граждан, в том числе через соцсети, к участию в массовых беспорядках с помощью лозунгов экстремистского толка. В четверг суд продлил Ратникову и еще двум участникам движения арест до 1 июня.