Три человека доставлены в больницу после ДТП со скорой в Краснодаре

КРАСНОДАР, 28 февраля. /ТАСС/. Три человека доставлены в больницу для проведения обследования после столкновения машины скорой помощи с иномаркой в Краснодаре, сообщил ТАСС в четверг инспектор отдела по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павел Окружко.

"Три человека, водитель машины скорой помощи и два фельдшера доставлены в больницу для обследования. Столкновение машины скорой помощи и иномарки произошло на пересечении улиц Красная и Гаврилова в Краснодаре. По предварительным данным, водитель машины скорой помощи при движении по улице Красной допустил проезд на запрещенный сигнал светофора, в результате столкновения с другим автомобилем машина скорой помощи допустила опрокидывание", - сказал Окружко.

В ГУ МВД России по Краснодарскому краю добавили ТАСС, что машина скорой помощи двигалась на запрещенный сигнал светофора с включенными проблесковыми маячками, пострадавшие получили незначительные травмы: ссадины и ушибы.