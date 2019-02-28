ЧЕРКЕССК, 28 февраля. /ТАСС/. Двое пострадавших в результате схода лавины на горном хребте Дукка в 5-6 км от курорта "Архыз" в Карачаево-Черкесии находятся в реанимации в тяжелом состоянии, сообщили ТАСС в Минздраве республики.
"Два человека госпитализированы, оба в реанимации - множественные травмы, состояние тяжелое, но стабильное. Пострадавшим оказывается вся медицинская помощь в полном объеме, в ближайшее время на место приедут специалисты из Москвы, реаниматологи будут решать вопрос о целесообразности и возможности транспортировки пострадавших в другие медицинские учреждения", - сказал собеседник.
- Пострадавшие при сходе лавины в КЧР находятся в тяжелом состоянии
- В МЧС уточнили число людей, которые находились в зоне схода лавины в КЧР
- Менеджер банка "Открытие" пострадал во время схода лавины в КЧР
- Член Ассоциации горных гидов России погиб при сходе лавины в КЧР
- Пострадавшие при сходе лавины в районе курорта Архыз не регистрировались в МЧС
- Один человек погиб при сходе лавины в районе курорта Архыз в КЧР
По уточненной информации регионального главка МЧС России, в районе ЧП находились восемь человек - два гида и шесть фрирайдеров, шесть человек из этих восьми оказались непосредственно под лавиной. В результате один человек погиб, пять направлены в Зеленчукскую центральную районную больницу, госпитализация понадобилась двоим из них, в том числе директору казначейства банка "ФК Открытие" Дмитрию Орлову. Эту информацию ТАСС подтвердили в пресс-службе кредитной организации. Еще два человека не пострадали.
По предварительным данным, фрирайдеры занимались внетрассовым катанием. Как сообщал глава республики Рашид Темрезов, речь идет о группе любителей хелиски (вид горнолыжного спорта), которые приземлились на склон горы на вертолете. Они не регистрировались в МЧС и не сообщали о своем маршруте. Следственными органами СК РФ по КЧР проводится проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.