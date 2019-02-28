Пострадавшие при сходе лавины в КЧР находятся в тяжелом состоянии

ЧЕРКЕССК, 28 февраля. /ТАСС/. Двое пострадавших в результате схода лавины на горном хребте Дукка в 5-6 км от курорта "Архыз" в Карачаево-Черкесии находятся в реанимации в тяжелом состоянии, сообщили ТАСС в Минздраве республики.

"Два человека госпитализированы, оба в реанимации - множественные травмы, состояние тяжелое, но стабильное. Пострадавшим оказывается вся медицинская помощь в полном объеме, в ближайшее время на место приедут специалисты из Москвы, реаниматологи будут решать вопрос о целесообразности и возможности транспортировки пострадавших в другие медицинские учреждения", - сказал собеседник.