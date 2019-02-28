Генпрокурор Египта распорядился арестовать 6 человек по делу о трагедии в Каире

КАИР, 28 февраля. /ТАСС/. Генеральный прокурор Египта Набиль Садек отдал в четверг распоряжение взять под арест шесть человек, обвиняемых в причастности к трагедии, произошедшей накануне на центральном железнодорожном вокзале Каира. Об этом сообщает новостной портал Al Youm As Sabia.

Утром в среду на вокзале Рамзес в центре египетской столицы произошел сильный взрыв и пожар. Неуправляемый локомотив на большой скорости врезался на перроне в отбойник перед остановкой первого вагона поездов. В результате столкновения взорвались топливные баки тепловоза, что привело к сильному пожару, который охватил одно из строений самого вокзального комплекса, а также перекинулся на стоявший на соседнем пути поезд. Погибли, по последним данным, 22 человека и свыше 40 пострадали.

Как позднее заявил Садек, к трагедии привел конфликт машинистов двух тепловозов, не поделивших пути в районе депо. Один из них вышел из кабины для выяснения отношений, оставив работающим двигатель и не поставив машину на тормоз. В итоге неуправляемый локомотив, стоявший в режиме движения, сдвинулся с места, и, стремительно набирая скорость, понесся в сторону платформ.

В частности, согласно распоряжению генпрокурора, в рамках идущего расследования катастрофы оба машиниста взяты под арест на четыре дня. Им и еще четверым сотрудникам железной дороги инкриминируется убийство по неосторожности и нанесение серьезного ущерба государственной собственности.