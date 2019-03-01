В районе Черного моря, где продолжается пожар на иностранном танкере, начался шторм

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 марта. /ТАСС/. Шторм с силой ветра до 20 м в секунду и высотой волн до 3,5 м начался в районе Черного моря, где находятся танкеры "Канди" и "Маэстро", загоревшиеся 21 января. Несмотря на шторм, дрейфа судов нет, пожар на одном танкере уже прекратился, сообщил ТАСС в пятницу представитель спасательных служб Краснодарского края.

Ранее в четверг сообщалось, что пожар прекратился на танкере "Канди". На втором судне - "Маэстро" - зафиксирован один очаг пожара.

"Танкеры стоят на тех же местах, что и стояли. Дрейфа нет, несмотря на штормовую погоду, - сказал собеседник агентства. - Сейчас в районе юго-западный ветер 19-20 м в секунду, высота волны - 2,5-3,5 м".

Спасатели на суда в четверг не поднимались.

Пожар на танкерах "Маэстро" и "Канди", принадлежащих турецкой компании, возник 21 января в районе Керченского пролива за пределами территориальных вод России. По предварительным данным, инцидент произошел во время перегрузки сжиженного газа с одного судна на другое. Из 32 моряков удалось спасти 12, среди них граждане Турции и Индии.