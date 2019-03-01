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В Москве один человек погиб в ДТП с участием четырех машин

Еще трое пострадали

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Один человек погиб, еще трое получили травмы в результате ДТП с участием четырех машин, которое произошло на Кутузовском проспекте в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе столичного главка полиции.

"28 февраля в 22:00 мск на Кутузовском проспекте у владения 72, Nissan Qashqai выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с машинами Mercedes Vito и Mitsubishi Pajero, после чего в этот автомобиль врезался еще Hyundai Grand Starex", - сказали в полиции.

По данным пресс-службы главка, в аварии погиб мужчина. "Это водитель Nissan Qashqai, врачам не удалось спасти его жизнь. Кроме того, пострадали еще три человека. Начата доследственная проверка по факту случившегося", - заключили в полиции.

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