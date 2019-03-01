Сотрудник ФСИН погиб во время пожара в оружейной комнате в колонии под Тулой

ТУЛА, 1 марта. /ТАСС/. Сотрудник исправительной колонии №6 города Новомосковска Тульской области погиб в результате пожара в комнате хранения оружия, еще один сотрудник получил легкую степень отравления продуктами горения. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе регионального управления ФСИН.

"Возгорание произошло в 15:27 мск 28 февраля в комнате хранения оружия в караульном помещении, оно расположено на территории, прилегающей к колонии №6. Площадь пожара составила 12 кв. м, но в комнате хранились дымовые шашки, из-за этого возникло сильное задымление. Сотрудник колонии участвовал в тушении пожара, но в дыму направился в комнату, из которой не было выхода. В результате он погиб от отравления продуктами горения, еще один сотрудник - женщина - получила легкую степень отравления, она находится в больнице", - сказали в пресс-службе.

Кроме собственных сил и средств, по данным пресс-службы, для ликвидации пожара привлекались подразделения ГУ МЧС по Тульской области.

Для установления всех обстоятельств происшествия организована внутренняя проверка с участием руководства регионального управления ФСИН.

"Информация о случившемся также направлена в областное управление СК РФ и прокуратуру региона. Руководством УФСИН дано распоряжение оказать помощь родственникам погибшего сотрудника", - отметили в пресс-службе.

По предварительной версии следователей, причиной происшествия могли стать сварочные работы в помещении, в них участвовал в том числе и сотрудник, погибший в результате пожара.

"Следственным отделом по городу Новомосковску возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека"). Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. Также следователи устанавливают должностных лиц, допустивших вышеуказанных работников к производству сварочных работ", - отметили в пресс-службе регионального следственного управления.