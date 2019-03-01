Трех участников конфликта возле школы в Нижнем Новгороде задержали

ТАСС, 1 марта. Три участника конфликта со стрельбой возле школы №121 в Нижнем Новгороде после инцидента зашли в учебное заведение, но были остановлены охранником, после чего задержаны прибывшими полицейскими. Об этом ТАСС сообщила в пятницу директор школы Елена Молодцова.

Ранее сообщалось, что возле школы был открыт огонь из травматического оружия. Пострадал один человек - он получил ушиб плеча и отказался от госпитализации.

"Люди, которые пришли в школу, они пришли за помощью и были оставлены сотрудниками нашей охраны, своевременно был вызван наряд полиции через тревожную кнопку, все сотрудники незамедлительно прибыли в течение пяти минут <...> Три человека - молодые парни спокойно зашли, их забрали", - сказала Молодцова.

По ее словам, у зашедших в школу молодых людей не было оружия. "У них не было ничего в руках, это были обычные и спокойные парни", - сказала директор школы, отвечая на вопрос ТАСС.

Во время происшествия в школе проходили уроки, однако инцидент на учебный процесс не повлиял. "Учебный процесс как проходил так и проходил. Это было в 9:55, шел урок. Когда всех увезли, начались перемена", - пояснила собеседница агентства.

Директор школы подчеркнула, что на сегодняшний день в учебном заведении реализованы все меры безопасности для предотвращения каких-либо непредвиденных ситуаций. "В школе созданы все меры безопасности, мы действуем согласно инструкции - у нас работает вневедомственная охрана, есть камеры видеонаблюдения, которые установлены по периметру и в самом здании, есть турникеты. Проникнуть в школу невозможно", - заключила Молодцова.

В новость были внесены изменения (13:57 мск) - добавлены подробности.