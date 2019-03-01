В Австрии завели дело на следователя из-за публикации видео с принимающим допинг лыжником

ВЕНА, 1 марта. /ТАСС/. Сотрудник правоохранительных органов Австрии, который распространил видеозапись с лыжником Максом Хауке, принимающим кровяной допинг во время задержания в Зефельде, временно отстранен от службы, ему грозит уголовное наказание за разглашение служебной тайны. Об этом сообщили в пятницу в Федеральном ведомстве по уголовным делам Австрии.

В средствах массовой информации ранее появилась служебная видеозапись операции по задержанию лыжников, на которой видно, как Макс Хауке принимает допинг. По заявлению австрийского МВД, полиция установила личность следователя, который распространил видеозапись через мессенджер, и немедленно отстранила этого человека от службы. В настоящее время ведется проверка в отношении полицейского по подозрению в разглашении служебной тайны, ему также грозит дисциплинарная ответственность за публикацию этих данных.

В настоящее время полиция Австрии отпустила на свободу всех задержанных лыжников: эстонцев Карела Таммъярва и Андреаса Веэрпалу, казахстанца Алексея Полторанина, а также австрийцев Макса Хауке и Доминика Бальдауфа. Все они признались в употреблении кровяного допинга и дали показания. В отношении спортсменом ведется расследование по подозрению в спортивном мошенничестве, им грозит до трех лет лишения свободы.

27 февраля сотрудники правоохранительных органов Австрии совместно с прокуратурой Германии раскрыли международную преступную допинговую сеть, провели обыски в расположении нескольких сборных на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Зефельде и задержали по подозрению в нарушении антидопингового законодательства пятерых лыжников: двоих из сборной Австрии, одного из команды Казахстана и двоих из сборной Эстонии. В Зефельде также были задержаны два члена преступной группировки, связанной с допингом. Еще двое медиков были задержаны на территории Германии.