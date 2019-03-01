Полиция установила личность подозреваемого в избиении отставного генерала в Москве

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Полицейские установили личность одного из подозреваемых в избиении бывшего первого заместителя министра промышленности, замдиректора департамента оборонно-промышленного комплекса Министерства промышленности и энергетики РФ, генерал-полковника в отставке Александра Бриндикова. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Во время проведения оперативно-разыскных мероприятий оперативники установили личность одного из нападавших, это мужчина 1975 года рождения. Принимаются меры для его задержания, а также устанавливается личность второго подозреваемого", - сказал собеседник агентства. По его словам, по факту нападения на отставного генерала возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ ("Побои"). Материалы дела будут переданы в СК РФ, который будет вести дальнейшее расследование преступления.

Бриндикова избили в среду вечером во дворе дома 25 на Малой Никитской улице. Он подъехал на своем автомобиле Mercedes к одному из зданий, однако ему загородила дорогу другая иномарка. Генерал просигналил с просьбой пропустить, но водителю иномарки это не понравилось: он и его знакомый вышли из машины и избили его. В результате генерал был госпитализирован с черепно-мозговой травмой.

"После просмотра камер видеонаблюдения стали ясны новые подробности нападения. Драка началась с того, что один из злоумышленников дал пощечину генералу, после чего тот выскочил из машины и нанес несколько ударов руками по лицу своему обидчику. После этого на Бриндикова напал второй подозреваемый", - добавил собеседник агентства.