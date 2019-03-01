Жизни пострадавшего при сходе лавины в Карачаево-Черкесии ничего не угрожает

ЧЕРКЕССК, 1 марта. /ТАСС/. Жизнь пострадавшего при сходе лавины на хребте Дукка в Карачаево-Черкесии, которого из районной больницы из-за тяжелого состояния не удалось транспортировать в другое учреждение, находится вне опасности. Об этом ТАСС в пятницу сообщил министр здравоохранения региона Казим Шаманов.
Инцидент произошел днем 28 февраля. В результате один человек погиб, пятеро были направлены в Зеленчукскую центральную районную больницу, госпитализация понадобилась двоим. Один из двух госпитализированных был направлен на лечение в Москву. Второй пострадавший находится в реанимации, перевозить его нельзя.
- Одного из пострадавших при сходе лавины в Карачаево-Черкесии доставили в Москву
- Пострадавшие при сходе лавины в КЧР находятся в тяжелом состоянии
- В МЧС уточнили число людей, которые находились в зоне схода лавины в КЧР
- Менеджер банка "Открытие" пострадал во время схода лавины в КЧР
- Член Ассоциации горных гидов России погиб при сходе лавины в КЧР
- Пострадавшие при сходе лавины в районе курорта Архыз не регистрировались в МЧС
- Один человек погиб при сходе лавины в районе курорта Архыз в КЧР
"Его состояние стабильно тяжелое, но ничего его жизни не угрожает сейчас", - сказал министр.
Ранее сообщалось, что один из госпитализированных - директор казначейства банка "ФК Открытие" Дмитрий Орлов. Эту информацию ТАСС подтвердили в пресс-службе кредитной организации.
По предварительным данным, фрирайдеры, которые были в районе ЧП, занимались внетрассовым катанием. Как сообщал глава республики Рашид Темрезов, речь идет о группе любителей хелиски (спуск по нетронутым снежным склонам), которые приземлились на склон горы на вертолете. Они не регистрировались в МЧС и не сообщали о своем маршруте.