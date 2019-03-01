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Жизни пострадавшего при сходе лавины в Карачаево-Черкесии ничего не угрожает

Мужчина находится в реанимации районной больницы и пока нетранспортабелен

ЧЕРКЕССК, 1 марта. /ТАСС/. Жизнь пострадавшего при сходе лавины на хребте Дукка в Карачаево-Черкесии, которого из районной больницы из-за тяжелого состояния не удалось транспортировать в другое учреждение, находится вне опасности. Об этом ТАСС в пятницу сообщил министр здравоохранения региона Казим Шаманов.

Инцидент произошел днем 28 февраля. В результате один человек погиб, пятеро были направлены в Зеленчукскую центральную районную больницу, госпитализация понадобилась двоим. Один из двух госпитализированных был направлен на лечение в Москву. Второй пострадавший находится в реанимации, перевозить его нельзя.

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"Его состояние стабильно тяжелое, но ничего его жизни не угрожает сейчас", - сказал министр.

Ранее сообщалось, что один из госпитализированных - директор казначейства банка "ФК Открытие" Дмитрий Орлов. Эту информацию ТАСС подтвердили в пресс-службе кредитной организации.

По предварительным данным, фрирайдеры, которые были в районе ЧП, занимались внетрассовым катанием. Как сообщал глава республики Рашид Темрезов, речь идет о группе любителей хелиски (спуск по нетронутым снежным склонам), которые приземлились на склон горы на вертолете. Они не регистрировались в МЧС и не сообщали о своем маршруте.

Теги
РоссияКарачаево-Черкесия
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