Жизни пострадавшего при сходе лавины в Карачаево-Черкесии ничего не угрожает

ЧЕРКЕССК, 1 марта. /ТАСС/. Жизнь пострадавшего при сходе лавины на хребте Дукка в Карачаево-Черкесии, которого из районной больницы из-за тяжелого состояния не удалось транспортировать в другое учреждение, находится вне опасности. Об этом ТАСС в пятницу сообщил министр здравоохранения региона Казим Шаманов.

Инцидент произошел днем 28 февраля. В результате один человек погиб, пятеро были направлены в Зеленчукскую центральную районную больницу, госпитализация понадобилась двоим. Один из двух госпитализированных был направлен на лечение в Москву. Второй пострадавший находится в реанимации, перевозить его нельзя.