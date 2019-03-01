Около 6 млн рублей задолжала ОЭК строителям Нововоронежской АЭС

ВОРОНЕЖ, 1 марта. /ТАСС/. Сотрудники прокуратуры города Нововоронежа Воронежской области, где расположена Нововоронежская атомная электростанция (НВАЭС) и строится НВАЭС-2 с уже запущенным первым в России инновационным энергоблоком поколения "3+"", выявили факт невыплаты строителям станции около 6 млн рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщила в пятницу пресс-служба прокуратуры по региону.

"Прокуратура Нововоронежа сегодня направила в следственные органы материалы проверки по факту невыплаты заработной платы работникам двух филиалов Объединенной энергостроительной корпорации (ОЭК). Решается вопрос об уголовном преследовании виновных по статье 145.1 УК РФ ("Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенные из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации")", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, 59 строителей Нововоронежской АЭС-2 при увольнении в октябре-декабре прошлого года не получили полный расчет. "Общая сумма долга превысила 5 млн 850 тыс. рублей и не погашена до сих пор. Факты были выявлены в ходе проверки в ОЭК исполнения трудового законодательства в части оплаты труда работников", - добавили в прокуратуре.

О НВАЭС

Нововоронежская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом" (входит в крупнейший дивизион госкорпорации "Росатом" - "Электроэнергетический"), расположена на берегу реки Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). В настоящее время строится НВАЭС-2, в которой будут два новых инновационного энергоблока поколения "3+". Первый в России такой энергоблок был пущен на станции в 2016 году, физический пуск второго энергоблока Нововоронежской АЭС-2 стартовал 19 февраля.