Студентка ранила ножом двух жильцов общежития МАИ

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Студентка Московского авиационного института (МАИ) нанесла ножевые ранения двум студентам в общежитии вуза на севере Москвы. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе главка столичной полиции.

"Инцидент произошел в ночь на 28 февраля в одном из общежитий МАИ на Фестивальной улице. Девушка нанесла ранения острым предметом в коридоре этого учреждения двум студентам, после чего была задержана прибывшими по вызову сотрудниками полиции", - сказали в пресс-службе отметив, что по данному факту проводится доследственная проверка.

Источник ТАСС в правоохранительных органах отметил, что девушка страдает расстройством психики, что, вероятно, и стало причиной агрессии с ее стороны. "Она учится на втором курсе МАИ. Сейчас медики отпустили ее из больницы, оказав психиатрическую помощь", - отметил собеседник агентства. По его словам, ранения, которые она нанесла студентам, не представляют угрозу для их жизни.