Глава Калмыкии уволил министра и вице-премьера после скандала с жильем для детей-сирот

ТАСС, 1 марта. Глава Калмыкии Алексей Орлов уволил министра по строительству, транспорту и дорожному хозяйству республики Кирилла Ботова и заместителя председателя правительства региона Геннадия Бадинова за отсутствие контроля при строительстве домов для детей- сирот, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе главы республики.

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку информации Общероссийского народного фронта о махинациях при строительстве жилья для детей-сирот в Калмыкии. Как выяснили активисты движения, дома строились по цене, которая в несколько раз превышает рыночную, сироты не могут получить жилье на протяжении нескольких лет.

"Глава Калмыкии сегодня подписал два указа об освобождении должностей министра по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Кирилла Ботова и курирующего данное направление заместителя председателя правительства региона Геннадия Бадинова. Это связано с возникшей сегодня ситуацией, они освобождены от должностей из-за отсутствия контроля за реализацией программы строительства домов для детей-сирот в республике", - сказали в пресс-службе.

Ботов занимал пост министра по строительству, транспорту и дорожному хозяйству с ноября 2012 года. Бадинов был назначен заместителем председателя правительства республики в октябре 2014 года.