Экстренные службы проверяют информацию о жесткой посадке вертолета в Подмосковье

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Сотрудники экстренных служб проверяют информацию о возможной жесткой посадке в Одинцовском районе Подмосковья вертолета, на борту которого находились семь человек. Об этом ТАСС сообщили несколько источников в правоохранительных органах.

"Примерно в 16:50 мск позвонил очевидец, который сообщил в районе поселка Горки-2 совершил жесткую посадку частный вертолет. При этом он сообщил, что на его борту находились семь человек и все они пострадали", - сказал собеседник агентства. По его словам, место возможной аварии вертолета не обнаружено.

В правоохранительных органах также сообщили, что одновременно устанавливается личность звонившего. "Не исключено, что это ложный вызов, сейчас информация проверяется, ведется поиск звонившего", - добавил собеседник агентства.