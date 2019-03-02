В 17 поврежденных пожаром домах в дагестанском селе жили 64 человека

МАХАЧКАЛА, 2 марта. /ТАСС/. Шестьдесят четыре человека жили в 17 домах, которые пострадали от пожара в селе Тисси-Ахитли в Цумадинском районе Дагестана. Об этом ТАСС в субботу рассказал глава района Анваргаджи Вечедов.

"Более 1,5 тыс. человек участвовали в тушении пожара. 17 домов [пострадали от огня], из них 11 полностью сгорели, остальные - частично. 64 человека проживали в этих 17 домах, в том числе семь детей. Они [дети] уже распределены по родственникам", - сказал Вечедов.

По его словам, медпомощь никому не понадобилась.

Ранее глава Дагестана Владимир Васильев сообщал, что в результате пожара, который начался около 21:00 мск пятницы, сгорели 17 домов и 14 хозяйственных строений. Пожарные и местные жители смогли спасти 73 домовладения. Одной из основных версий ЧП, по предварительным данным, рассматривается попадание искры из дымохода печи в одном из домов на сено.

Село Тисси-Ахитли расположено в Цумадинском районе, который считается высокогорным и труднодоступным, находится на высоте около 3 тыс. м. В селе живут около 300 человек.