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На юго-востоке Москвы горит квартира в жилом доме

Пожар распространяется на другой этаж

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Квартира жилого дома загорелась на юго-востоке Москвы. Как сообщили ТАСС в экстренных службах, пожар распространяется.

"Возгорание возникло в квартире на восьмом девятиэтажного жилого дома на улице Перерва. К моменту прибытия пожарных во всех комнатах происходило открытое горение", - сказал собеседник агентства. По его словам, пожар распространяется на девятый этаж.

На месте работают пожарные, которые принимают меры по локализации огня, прибывают машины скорой помощи.

Сведения о пострадавших на данный момент не поступали.

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