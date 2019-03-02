СМИ: в Швеции двое попали в больницу после массовой драки с участием 90 человек

СТОКГОЛЬМ, 2 марта. /ТАСС/. Двое попали в Швеции в больницу в результате массовой драки с участием 90 человек. Инцидент произошел в субботу на парковке для отдыха на трассе Е4 недалеко от города Нючёпинг, сообщает телеканал SVT.

По данным полиции, на 30 пассажиров остановившегося на парковке автобуса напали 60 человек. Участники драки бросали камни, стекла автобуса были разбиты.

"В этом инциденте участвовали две группировки, больше я не могу ничего сказать, - сказала представитель пресс-службы Восточного региона полиции Моника Бергстрём. - Мы составили протокол о беспорядках с применением насилия".

Полиция пока не задержала виновных. На месте событий сотрудники правоохранительных органов опрашивают свидетелей.