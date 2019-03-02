Самолет из Москвы не смог приземлиться в Петербурге из-за непогоды

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 марта. /ТАСС/. Самолет авиакомпании Pegas Fly ("Пегас флай") из Москвы в Санкт-Петербург не смог совершить посадку в аэропорту Пулково из-за снегопада и вернулся в столицу на запасной аэродром. Как сообщили ТАСС в пресс-службе управляющей аэропортом Пулково компании "Воздушные ворота Северной столицы", решение не сажать судно в Петербурге принял экипаж лайнера.

"Самолет ушел на запасной аэродром в Шереметьево (Москва) по решению экипажа судна", - сказали в пресс-службе.

При этом в пресс-службе отметили, что несмотря на небольшой снегопад в Санкт-Петербурге, аэропорт работает в штатном режиме.

"Снегоуборочная техника производит расчистку ВПП, маршрутов руления, мест стоянок воздушных судов. Вместе с тем в аэропорту просят сверять данные о своем рейсе по онлайн-табло или уточнять статус рейсов у авиакомпании", - добавили там.

По данным онлайн-табло Пулково, рейс EO147 авиакомпании Pegas Fly должен был приземлиться в Пулково в 19:45 мск. Его ожидают в Санкт-Петербурге в 22:00 мск.