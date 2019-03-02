Браудер заявил, что СК РФ предъявил ему обвинения в убийстве бизнесмена Перепиличного

ЛОНДОН, 2 марта. /ТАСС/. Основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер, неоднократно заочно осужденный судами РФ, заявил, что Следственный комитет предъявил ему обвинения в убийстве российского предпринимателя Александра Перепиличного.

"Следственный комитет РФ официально обвиняет меня в убийстве информатора Александра Перепиличного в графстве Саррей в 2012 году", - написал он на своей странице в Twitter в субботу.

В интервью газете The Daily Telegraph Браудер назвал выдвинутые против него обвинения в убийстве абсурдными.

Издание также опубликовало выдержки из постановления о возбуждении уголовного дела, с которым ознакомился адвокат Браудера. Основателя фонда Hermitage Capital обвиняют в причастности к хищению 5,4 млрд рублей, о котором, как говорится в документе, знал Перепиличный. "Логично считать, что Уильям Браудер и его неустановленные сообщники с целью сокрытия хищения совершили убийство Александра Перепиличного, отравив его травяным ядом гельземиум", - приводит газета текст документа.

В ноябре прошлого года Генпрокуратура РФ сообщила об обнаружении общих признаков в смертях как минимум четырех бывших партнеров Браудера. Речь идет об Актае Гасанове, Сергее Коробейникове, Валерии Курочкине и Сергее Магнитском. Гасанов был найден мертвым в своей квартире в Москве 1 октября 2007 года, Курочкин скончался 30 апреля 2008 года в районной больнице Борисполя на Украине, Коробейников 24 сентября того же года погиб при падении из высотного здания в Москве, Магнитский скончался в СИЗО 16 ноября 2009 года.

В Генпрокуратуре заявили, что были получены данные, говорящие о насильственном характере этих смертей. Так, экспертный анализ биологических материалов, полученных от Гасанова, Коробейникова, Курочкина и Магнитского, позволил прийти к выводу о том, что у всех них имелись прижизненные признаки хронического отравления токсичными растворимыми неорганическими соединениями алюминия.

Расследование убийства Перепиличного

Генпрокуратура в ноябре прошлого года направила в Следственный комитет материалы проверки о причастности Браудера к убийству финансиста Перепиличного, который с 1995 по 2010 год оказывал услуги по выводу денежных средств из России за рубеж

Первоначально британская полиция сообщала о ненасильственном характере смерти Перепиличного, в связи с чем российские следственные органы не возбуждали уголовное дело по факту его смерти. По данным правоохранительных органов Великобритании, Перепиличный умер от острой сердечной недостаточности 10 ноября 2012 года. Однако во время слушаний в Коронерском суде графства Суррей установлено, что его смерть наступила от редкого яда растительного происхождения (gelsemium elegans). О результатах данного расследования российская сторона не была уведомлена.

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