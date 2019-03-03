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Самолет из Кемерова в Москву вылетел с задержкой из-за ложного сообщения о минировании

Источник в правоохранительных органах сообщил, что сообщение сделал один из пассажиров

КЕМЕРОВО, 3 марта. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Сибирь" в воскресенье вылетел из Кемерова в Москву с задержкой из-за ложного сообщения о минировании. Об этом информировал ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Сообщение о минировании не подтвердилось", - сказал источник, уточнив, что это сообщение сделал один из пассажиров самолета, который был задержан.

По данным кемеровского аэропорта, вылет воздушного судна был задержан на три часа утром в воскресенье. Как уточнил источник, из-за сообщения о минировании. Пассажиры были эвакуированы, а экстренные службы проверили самолет.

Полиция на транспорте проводит проверку. Самолет вылетел в Москву.

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