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Из ТЦ "Райкин Плаза" в Москве эвакуированы люди после срабатывания пожарной сигнализации

Источник в экстренных службах сообщил, что из здания вывели более 1,2 тыс. человек

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Пожарная сигнализация сработала в торговом центре "Райкин Плаза" в Москве, оттуда эвакуировано более 1,2 тыс. человек. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"В торговом центре "Райкин Плаза" произошло срабатывание пожарной сигнализации. В настоящее время проводится проверка. До прибытия пожарных эвакуировано около 1250 человек", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МЧС по Москве подтвердили факт выезда пожарных в торговый центр после срабатывания сигнализации. 

В ведомстве сообщили, что возгорания в торговом центре не было. "Произошло короткое замыкание проводки без последующего горения", - сказал собеседник агентства.

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