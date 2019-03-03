Из ТЦ "Райкин Плаза" в Москве эвакуированы люди после срабатывания пожарной сигнализации

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Пожарная сигнализация сработала в торговом центре "Райкин Плаза" в Москве, оттуда эвакуировано более 1,2 тыс. человек. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"В торговом центре "Райкин Плаза" произошло срабатывание пожарной сигнализации. В настоящее время проводится проверка. До прибытия пожарных эвакуировано около 1250 человек", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МЧС по Москве подтвердили факт выезда пожарных в торговый центр после срабатывания сигнализации.

В ведомстве сообщили, что возгорания в торговом центре не было. "Произошло короткое замыкание проводки без последующего горения", - сказал собеседник агентства.