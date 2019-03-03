{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Архиепископа новой церкви Украины задержали в Симферополе за мелкое хулиганство

Как уточнил адвокат Николай Полозов, архиепископа Климента отвезут в Киевский районный отдел полиции

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 марта. /ТАСС/. Руководителя информационного отдела новой церковной структуры - Православной церкви Украины (ПЦУ) - архиепископа Климента задержали в Симферополе за мелкое хулиганство. Об этом в воскресенье сообщил его адвокат Николай Полозов.

"Его [архиепископа Климента] сейчас отвезут в Киевский районный отдел полиции и будут оформлять мелкое хулиганство за якобы нецензурную брань", - написал Полозов в Facebook.

По данным, которые ранее опубликовала в Facebook уполномоченный Верховной рады по правам человека на Украине Людмила Денисова, архиепископа Климента задержали на автовокзале Симферополя.

ТАСС пока не располагает официальным комментарием полиции.

Теги
УкраинаРоссия
Четыре человека пострадали в ДТП под Красноярском
Среди них есть ребенок
Читать полностью