Архиепископа новой церкви Украины задержали в Симферополе за мелкое хулиганство

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 марта. /ТАСС/. Руководителя информационного отдела новой церковной структуры - Православной церкви Украины (ПЦУ) - архиепископа Климента задержали в Симферополе за мелкое хулиганство. Об этом в воскресенье сообщил его адвокат Николай Полозов.

"Его [архиепископа Климента] сейчас отвезут в Киевский районный отдел полиции и будут оформлять мелкое хулиганство за якобы нецензурную брань", - написал Полозов в Facebook.

По данным, которые ранее опубликовала в Facebook уполномоченный Верховной рады по правам человека на Украине Людмила Денисова, архиепископа Климента задержали на автовокзале Симферополя.

ТАСС пока не располагает официальным комментарием полиции.