Пожар произошел в здании на Родионовской улице в Москве

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Пожар на площади 300 кв. м произошел в воскресенье в здании на Родионовской улице в Москве. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МЧС

Согласно поступившей ранее информации, площадь пожара составляла 150 кв. м.

"В 19:28 [мск] в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Родионовская, владение 16, где, по предварительной информации, происходит возгорание кирпичного неэксплуатируемого здания. По прибытии сил установлено, что происходит возгорание на площади 300 кв. м", - сказал собеседник агентства.

По его словам, подразделения приступили к ликвидации пожара. Данных о пострадавших нет.

В свою очередь источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что ранее в этом здании располагался фитнес-центр.

В новость были внесены изменения (20:37 мск) - обновлена информация о площади возгорания