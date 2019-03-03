Пожар в здании на Родионовской улице в Москве потушили

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Пожар в здании на площади 300 кв. м на Родионовской улице в Москве ликвидирован. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУМЧС.

"Принятыми мерами пожар в 20:52 мск локализован, а в 21:17 мск ликвидирован. Информация о пострадавших не поступала", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте происшествия работали 25 человек личного состава и пять единиц техники.

В свою очередь, источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что ранее в этом здании располагался фитнес-центр.