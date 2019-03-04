Сотрудники ФСБ изъяли нелегально хранившееся оружие у жителей Кузбасса

ТАСС, 4 марта. Сотрудники ФСБ изъяли у двух жителей города Новокузнецка Кемеровской области незаконно хранившиеся оружие, в том числе пулемет Максима, боеприпасы и заготовки для изготовления оружия. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба УФСБ России по Кемеровской области.

"Сотрудниками УФСБ России по Кемеровской области во взаимодействии с региональным управлением Росгвардии, УМВД России по Новокузнецку в результате реализации оперативно-розыскных мероприятий пресечена противоправная деятельность двух жителей Новокузнецка, занимающихся незаконным хранением оружия и боеприпасов <...>, изъяты пулемет системы Максима, винтовка с оптическим прицелом, пистолет-пулемет системы Судаева, порядка 1500 патронов различного калибра, заготовки для изготовления основных частей оружия", - проинформировало ведомство.

Оружие отправлено на экспертизу. Отмечается, что выявленные нарушения подпадают под признаки ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконное хранение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов") и влекут наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.