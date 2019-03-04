В Липецкой области полиция возбудила дело о мошенничестве с Фондом капитального ремонта

ТАСС, 4 марта. Сотрудники полиции в Липецкой области выявили факт мошенничества в отношении регионального Фонда капитального ремонта жилья, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила ТАСС руководитель пресс-службы УМВД по Липецкой области Наталья Маслакова.

"Это первое в Липецкой области уголовное дело, возбужденное полицией в отношение регионального Фонда капитального ремонта жилья. Оно возбуждено по статье 159 УК РФ ("Мошенничество"), выявлен факт хищения более 1 млн рублей, принадлежащих фонду", - сказала она.

По данным полиции, в 2017 году 45-летний генеральный директор липецкой фирмы заключил с региональным фондом договор о ремонте многоквартирного дома в Липецке. После мужчина якобы предоставил заказчику ложные данные об объемах выполненных работ. Предполагается, что он таким образом похитил у Фонда капремонта жилья более 1 млн рублей.

В конце февраля в Липецкой области сотрудники прокуратуры завершили проверку трехлетней работы Фонда капитального ремонта жилья. Выявлены сотни нарушений, в том числе факты завышения расходов, заключения договоров с подрядными организациями без конкурса, а также случаи, когда руководство фонда не взыскивало штрафные санкции за просрочку обязательств и за некачественный ремонт. После проверки прокуратура возбудила уголовное дело по статье 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями").

В прошлом году в региональной прокуратуре было принято около 3 тыс. жалоб по жилищно-коммунальным вопросам, более половины претензий связано с некачественным капитальным ремонтом многоквартирных домов.